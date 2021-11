A fari spenti nella notte, su auto rubata e con arnesi da scasso. Due pregiudicati bloccati a Castenaso

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro, nella notte hanno incrociato un’autovettura che procedeva a fari spenti lungo via Villanova nel Comune di Castenaso. Non appena si accingevano a controllarla, il veicolo tentava di fuggire. Dopo un breve inseguimento i due occupanti abbandonavano l’auto cercando di far perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I due venivano poi rintracciati in un cortile di un’abitazione privata dai militari della Compagnia di San Lazzaro di Savena, supportati da altri due equipaggi inviati in ausilio. All’atto del fermo aggredivano i militari per guadagnarsi la fuga. L’autovettura abbandonata poco prima, rubata circa un mese fa a Castel San Pietro Terme, al suo interno custodiva attrezzi da scasso. I due fuggitivi sono risultati di nazionalità moldava, un 30enne pregiudicato e un 26enne latitante, dovendo scontare la pena di pena di 2 anni e 1 mese per fatti analoghi. Sono stati arrestati e risponderanno di resistenza a Pubblico Ufficiale in concorso, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.