Volley, terza vittoria per la Green Warriors: Sant’Elia superata 0-3

Missione compiuta per la Green Warriors Sassuolo, che torna dalla trasferta contro Sant’Elia con il bottino pieno. Nel match valido per la nona giornata di Regular Season, capitan Dhimitraidhi e compagne si impongono 0-3 (15-25 20-25 23-25) sull’Assitec Sant’Elia, conquistando la terza vittoria consecutiva e portandosi a quota 13 punti in classifica generale.

Le neroverdi si approcciano al match con il piglio giusto: la Green Warriors spinge forte al servizio, Rasinska e Gardini sono in palla e Sassuolo trova presto l’allungo che poi deciderà il primo set, chiuso 15-25.

Sant’Elia non accusa però il colpo ed il secondo parziale è tutta un’altra musica: le due formazioni procedono appaiate (10-10) poi sono le padrone di casa a trovare il primo allungo (15-12). Sassuolo comunque non si scompone, fa la voce grossa a muro e scappa (19-22), con Gardini che chiude alla prima occasione (20-25).

Spalle al muro, Sant’Elia sembra accusare il colpo: Sassuolo parte forte e si porta subito avanti 2-8 e 4-10. Tutto sembra indirizzarsi nel migliore dei modi per la Green Warriors, ma la Assitec non si sta e piazza un super break: le padrone di casa pareggiano 10-10 e poi passano a condurre 16-13. Sassuolo però è paziente e ricuce lo strappo (19-19). Con Gardini, Sassuolo passa avanti (20-21) ma Saccani trova l’ace che riporrta in vantaggio Sant’Elia (23-22): la Green Warriors però non ci sta e con Gardini e Rasinska chiude il match alla prima occasione (23-25).