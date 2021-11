Arrestati a Carpi dai Carabinieri due ladri di appartamento

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi, nelle prime ore di questa mattina, hanno tratto in arresto due ragazzi italiani, per tentato furto in abitazione.

Erano le 03.00 circa quando è scattato l’allarme in un appartamento nella cittadina di Carpi e i due ladri, che stavano tentando di entrare in casa, si sono trovati costretti a fuggire velocemente. Tale fatto è stato tempestivamente comunicato alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Carpi, cosa ha consentito ai militari di intensificare la vigilanza, facendo convergere in quella zona l’autoradio e altre pattuglie in turno. Proprio nel corso della vigilanza, a distanza di circa mezz’ora, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile, transitando davanti ad un’abitazione isolata, hanno sentito scattare l’allarme intervenendo immediatamente e sorprendendo tre persone mentre tentavano di introdursi nell’ abitazione; due di queste, un 18enne e un 19enne, sono state bloccate proprio mentre stavano scavalcando la recinzione, mentre la terza è riuscita a dileguarsi.

I due giovani sono stati tratti in arresto e verranno condotti domani mattina davanti al Giudice per il processo con rito direttissimo.