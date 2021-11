Chiusura notturna di un tratto sulla Diramazione per Ravenna

Sulla Diramazione per Ravenna, per consentire le lavorazioni necessarie alla rimozione di un portale della segnaletica verticale, in orario notturno, sarà chiuso il tratto tra il bivio con la SS 16 Adriatica e lo svincolo di Fornace Zarattini verso la A14 Bologna-Taranto, dalle 21 di lunedì 22 alle 6 di martedì 23 novembre. Conseguentemente sarà chiuso il bivio con la SS 16 Adriatica per chi proviene da Firenze o da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di percorrere la SS.16 Adriatica e la SP 253 Via Faentina