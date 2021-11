Covid, 6.404 nuovi casi e 70 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Secondo i dati del bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 6.404, rispetto ai 9.709 di ieri. I tamponi processati sono 267.570 che portano il tasso di positività al 2,4%. Oggi si registrano 70 decessi (ieri erano 46). I guariti sono 3.579 mentre per gli attualmente positivi si registra un incremento di 2.754 unità per un totale di 151.514. Per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari, sono 4.507 i degenti mentre in terapia intensiva i pazienti sono 549 con 54 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 146.458 persone. L’Emilia Romagna è la prima regione per numero di contagi (991), seguita da Lazio (940) e Veneto (870).

La regione Campania comunica che dalla rilevazione giornaliera si evince che tre dei deceduti giornalieri risalgono al periodo compreso tra il 24 ottobre e il 19 novembre.

La regione Emilia Romagna comunica che dal totale dei positivi, dichiarato nei giorni precedenti, è stato eliminato 1 caso, positivo a test antigenico ma non confermato da test molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 244 nuovi positivi, 108 derivano da test antigenici confermati da test molecolare.

(ITALPRESS).