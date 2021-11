25 novembre 2021: a Bologna e Imola la Polizia di Stato impegnata nella giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si terrà, come ogni anno, il 25 novembre, molteplici sono le iniziative che vedranno impegnata la Polizia di Stato al fine di sensibilizzare la popolazione in merito all’attività di contrasto di tale fenomeno criminoso e alla tutela delle vittime.

Nel corso della mattina del 25 novembre il personale della Divisione Anticrimine della Questura incontrerà alcune scolaresche, composte da ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, a cui verrà spiegata l’attività svolta dalla Polizia di Stato per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

In piazza Maggiore verrà allestito un gazebo in cui il personale della Polizia di Stato fornirà alla cittadinanza il materiale informativo e delle indicazioni utili su come prevenire, fronteggiare e reagire ad episodi di violenza domestica o all’interno delle relazioni familiari.

Sempre nella mattina del 25 novembre, presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Imola, alla presenza della Autorità, tra cui il Questore di Bologna Isabella Fusiello, verrà inaugurata una stanza per gli ascolti protetti che consentirà di accogliere in un luogo idoneo e riservato le donne vittime di violenza che verranno ascoltate dagli operatori di Polizia.

Nell’arco dell’intera giornata, infine, nell’ambito dell’iniziativa “Orange the world” promossa dall’associazione “Soroptimist International Italia” la facciata della Questura di Bologna verrà illuminata di arancione per simboleggiare la lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.