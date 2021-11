Chiusure notturne in Tangenziale a Bologna, in A1 e in A13

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 “Castelmaggiore” e lo svincolo 5 “Quartiere Lame”, verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria: Via Corticella, Via Stendhal, Via Shakespeare e Via Cristoforo Colombo.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 “Borgo Panigale” e lo svincolo 1 “Nuova Bazzanese”, verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 1 “Nuova Bazzanese” e 1 bis “SP569 di Vignola Zola Predosa” in entrata verso Casalecchio.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 “Borgo Panigale”, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di installazione della segnaletica verticale, in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 novembre, sarà chiusa la stazione di Parma, in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Terre di Canossa Campegine o di Fidenza sulla stessa A1, o la stazione di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia, di competenza S.A.L.T. Società Autostrada Ligure Toscana;

-dalle 21:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 novembre, sarà chiusa la stazione di Fidenza, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Parma sulla stessa A1, o di Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione Casalecchio e rientrare alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccordo di Casalecchio;

verso Milano, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13, percorrere la Tangenziale di Bologna, in direzione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e rientrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto.

E sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Brescia/Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 novembre;

-dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di sabato 30 novembre.

In alternativa si consiglia di uscire sulla A13 alla stazione di Padova Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: Corso Stati Uniti e Corso Argentina e rientrare sulla A4 alla stazione di Padova est, per proseguire in direzione di Brescia/Milano.