“Historia Code” in scena nei prossimi giorni presso i Teatri di Rio Saliceto e Bagnolo in Piano

“Historia Code” in scena nei prossimi giorni presso i Teatri di Rio...

In seguito all’esito positivo alla domanda di contributo a sostegno di progetti di promozione culturale della Regione Emilia-Romagna (art. 5, L.R. 37/94 e succ. mod. dell’anno 2021), al benestare delle Amministrazioni Comunali di Carpi, Correggio, Bagnolo in Piano, Rio Saliceto e all’adesione degli istituti scolastici del territorio, informano della realizzazione di una nuova iniziativa a sfondo locale, che coinvolge in modo trasversale quattro diverse realtà territoriali.

La manifestazione, innovativa nel suo genere, è intitolata HISTORIA CODE e coltiva

l’ambizione di valorizzare la storia, le tradizioni dell’Emilia-Romagna, promuovendo

giovani talenti emergenti del territorio, attraverso espressioni artistiche

contemporanee.

Le intenzioni dell’Associazione sono quelle di rigenerare in modo creativo la curiosità

del pubblico, in un’esperienza allo stesso tempo multimediale e dal vivo, dando

l’opportunità allo spettatore di fare un viaggio attraverso il tempo.

Le iniziative culturali della manifestazione sono totalmente gratuite e consistono in: