San Felice: sabato 27 novembre si inaugura il campo di Rivara

Sarà inaugurato sabato 27 novembre alle 15, il campo in sintetico della scuola calcio di Asd Rivara/Us San Felice, ubicato a Rivara nell’antistadio, presso il campo sportivo comunale in via dei Bersaglieri, 114. Si sono infatti conclusi nei giorni scorsi i lavori che hanno interessato l’impianto sportivo, che misura 60 per 30 metri, realizzato nel 2017 con un fondo in sabbione e per questo, di fatto, inutilizzato da anni.

Con il nuovo manto in sintetico, il campo sarà finalmente fruibile dai giovanissimi calciatori e anche dalla prima squadra del Rivara in tutte le stagioni, in piena sicurezza e garantendo continuità di allenamenti. Sono stati sostituiti gli apparecchi illuminanti con nuovi elementi a led, che garantiranno risparmio energetico e migliore illuminazione, e sul terreno di gioco oltre alla segnatura di un campo da calcio a otto, sono state tracciate le linee anche per due campi da calcetto, aumentando così i potenziali fruitori dell’impianto. L’intervento, realizzato e finanziato dall’attuale Amministrazione comunale, è costato 90 mila euro.

Il presidente dell’Asd Rivara Mauro Reggiani, con una lettera inviata al Comune, ha ringraziato: «sindaco, assessore allo Sport, ufficio tecnico, che si sono adoperati e impegnati per consegnare alla comunità di Rivara uno spazio nuovo dove poter coltivare la passione per il calcio e per lo sport».