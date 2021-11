Pallacanestro Scandiano: C Silver in campo a Correggio contro la capolista. La B femminile in trasferta a Borgo Val di Taro

Pallacanestro Scandiano: C Silver in campo a Correggio contro la capolista. La...

Sfida alla capolista per l’Emil Gas Scandiano, che inaugura l’era Spaggiari facendo visita sabato alle 19 alla Pallacanestro Correggio nella penultima giornata d’andata di Serie C Silver. La formazione biancoblu affronta l’imbattuta prima della classe, sei vittorie in altrettanti match finora, provando a sfatare il tabù trasferta, che la vede sempre sconfitta lontana dal PalaRegnani in questa stagione. Non sarà certo una passeggiata, visto che i padroni di casa vogliono confermare i favori del pronostico: coach Stachezzini può contare su un collettivo decisamente solido, che ha nei due Guardasoni, Luca e Matteo, oltre a Lavacchielli e Francesco Riccò i punti di forza.

Va a caccia del tris, invece, la formazione di Serie B femminile, impegnata domenica alle 17,30 nella trasferta appenninica di Borgo Val di Taro. Contro il fanalino di coda Valtarese, sconfitto all’andata 83-51, le ragazze di coach Piatti dovranno avere sicuramente il giusto approccio mentale, per evitare di incorrere in sgradite sorprese.