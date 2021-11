Sassuolo torna a colorarsi di giallo con la Yellow Run

Domenica 5 dicembre Sassuolo si colorerà di giallo con il ritorno della Yellow Run, corsa/camminata non competitiva all’insegna dello sport e dell’inclusione, manifestazione promossa dall’associazione Fuori Campo 11, società sportiva che si prefigge di organizzare eventi inerenti la sensibilizzazione in merito al tema dell’inclusione in ambito di disabilità. Le iscrizioni effettuabili online su www.yellowrun.net/iscriviti/ oppure inviando una mail all’indirizzo yellowrun@fuoricampo11.it.

Il kit Yellow Run sarà disponibile per il ritiro dalle 10:00 alle 18:00 di venerdì 3 dicembre presso la sala Biasin, via Rocca 22 a Sassuolo.

L’evento di quest’anno consisterà in una corsa/camminata non competitiva di cinque chilometri con partenza alle ore 15:00 da Piazza della Rosa; la run avrà l’obiettivo di gridare al mondo “Oltre le barriere, insieme si può!”

Madrine della manifestazione saranno le campionesse Rita Cuccuru, Cecilia Camellini ed Asia Santarsiero.

Info sul sito www.yellowrun.net o scrivendo a yellowrun@fuoricampo11.it