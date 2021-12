Lista Civica di Sassuolo: “Questa non deve passare!”

“Il Comune di Sassuolo ha pubblicato un bando con il quale si eroga un contributo per ‘Progetti di qualificazione scolastica sull’analisi critica dell’attualità per le scuole secondarie di 2° grado di Sassuolo’. Il tema principale è il ‘pensiero critico e sull’analisi della realtà presente in rapporto alla capacità di influenzare e dirigere dei media’. Detta così può sembrare un’iniziativa encomiabile, rivolta a sviluppare la capacità critica degli studenti. Ma che cosa sottenda questa iniziativa è emerso dal dibattito in Consiglio Comunale di lunedì scorso” – afferma Lista Civica di Sassuolo.

“L’assessore all’istruzione Corrado Ruini ha chiarito il senso dell’iniziativa, affermando che ‘dall’inizio della pandemia è venuta a mancare la possibilità di elaborare un pensiero critico diverso da quello unico veicolato in modo ossessivo e totalizzante dai media. Stiamo assistendo ad una sorta di fanatismo impositivo unilaterale legittimato da decreti legge che presentano ampi ed evidenti difetti di costituzionalità‘.

L’assessore Ruini – rincara Lista Civica di Sassuolo – sulla sua pagina Facebook si fa portavoce delle peggiori idee complottiste, no-vax e no-green pass. Questo è deprecabile, ma rientra nella sfera della libertà di opinione di cittadino. Ma è intollerabile che gli abusi del suo ruolo pubblico per promuovere iniziative diseducative e provocatorie.

Gli organi istituzionali ai più alti livelli sono impegnati a contenere gli effetti di questa terribile pandemia, e uno degli strumenti fondamentali è la corretta informazione, basata sui dati scientifici, e il contrasto alle fake news. LA SCIENZA NON E’ UN’OPINIONE ed è inaccettabile mettere sullo stesso piano le informazioni scientifiche basate sui dati e le opinioni personali non suffragate da nulla”.

“Invitiamo il sindaco Francesco Menani a intervenire direttamente per bloccare questa iniziativa vergognosa e promuovere invece l’educazione sanitaria nelle scuole. E se vogliamo parlare di correttezza dell’informazione, aiutiamo i ragazzi a distinguere l’informazione corretta dalle fake news. Invitiamo gli insegnanti e i genitori a contrastare questa pericolosa iniziativa, individualmente e attraverso gli organi collegiali della scuola. Invitiamo anche la Presidente dell’Assemblea Regionale a denunciare ciò presso il Ministero della Pubblica istruzione affinché possa intervenire”, conclude Lista Civica di Sassuolo.