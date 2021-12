Rotellistica Scandianese: Anna Berti convocata in nazionale Under 17

Una famosa canzone di Vasco Rossi recita “come nelle favole“ e queste sono le parole che si addicono alla perfezione per suggellare la soddisfazione della società e di tutto l’ambiente della Rotellistica per la convocazione di Anna Berti nella selezione Under 17 che dal 12 al 19 dicembre sarà impegnata, prima per tre giorni in preparazione a Recoaro e poi in Portogallo, in occasione di un importante torneo internazionale.

Queste convocazioni da più parti sono state definite storiche in quanto è la prima volta che l’Italia prepara una selezione under 17.

L’atleta quindicenne di Massa, cresciuta nel Forte dei Marmi e arrivata a Scandiano mentre militava nel SPV Viareggio di Claudio Bicicchi, è al terzo anno a Scandiano e in particolare da questa stagione ha compiuto, pur giovanissima, una scelta di vita importante: trasferirsi definitivamente in Emilia.

“Sono rimasta subito colpita dal Progetto della Rotellistica” ci ha detto l’atleta toscana, “e dal primo momento non ho avuto nessun dubbio sulla mia scelta; un gruppo di ragazze determinate, un allenatore che crede tantissimo nel progetto femminile ed una società che ci mette a disposizione ogni mezzo per farci stare bene. Ho voluto fortemente questa convocazione e ho lavorato sodo fin dall’estate insieme al mio allenatore per riuscirci e adesso la soddisfazione è immensa”.

Peccato per l’altra nostra atleta quindicenne Sophia Ferrarini, convocata al primo raduno ma che si è dovuta presentare menomata dal brutto infortunio subito nell’ultima partita di Coppa Italia serie B.

Grazie alla sua grande forza d’animo, ha provato lo stesso, ma chiaramente non ha potuto esprimersi al meglio e sono da pelle d’oca le sue parole: “io sono contentissima lo stesso di essere stata convocata al primo raduno e grazie alla mia giovane età, avrò la possibilità di riprovarci il prossimo anno. Sono felice per Anna che è una mia carissima amica anzi di più: una sorella acquisita e farò il tifo per lei”.

Nel frattempo il programma per le ragazze non si ferma e già domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 20,15 a Correggio, le ragazze saranno impegnate in Coppa Italia under 17 maschile, nella terza giornata contro il Correggio B.

Questa la probabile formazione:

Greta Ganassi (V. cap .) e Chiara Pisati per difendere la porta mentre gli esterni sono Giada Martino (Cap.), Sophia Ferrarini, Valeria Calia, Hasnae Belmkhair, Alice Montoni, Alice Pontrelli e Anna Berti.

(Uff. stampa Rot.ca Scandianese)