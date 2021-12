Acer Reggio Emilia ha festeggiato il suo centenario

Acer Reggio Emilia giovedì 2 dicembre ha festeggiato i 100 anni di attività con una giornata d convegni, presso il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, alla quale hanno partecipato esperti e rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, riuniti a Reggio Emilia per fare il punto sull’evoluzione delle Politiche abitative e sociali.

La storia dell’Azienda per la Casa di Reggio Emilia è strettamente connessa con la storia di una città e di un territorio che hanno dimostrato una forte capacità di collaborazione nello sviluppo delle Politiche abitative, raggiungendo risultati straordinari in termini di quantità di patrimonio residenziale pubblico e di edilizia sociale e di qualità degli alloggi.

Nella provincia di Reggio Emilia, per conto dei Comuni, Acer attualmente gestisce circa 5200 alloggi, prevalentemente di proprietà pubblica, in 548 fabbricati: 311 condomini, di proprietà mista pubblica e privata, 166 autogestioni di intera proprietà pubblica, 71 gestioni dirette interamente di proprietà pubblica, nelle quali Acer ricopre il ruolo di amministratore del fabbricato e ne assume la legale rappresentanza.

Nel corso dei decenni, la progettualità degli investimenti pubblici nel Comune capoluogo è stata sostenuta da una continuità amministrativa che ha operato con lungimiranza e grande senso di responsabilità, dando vita a programmi vasti di riqualificazione, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico in tutti i quartieri popolari di edilizia pubblica.

Gli stessi interventi sono stati replicati nei quartieri e nei fabbricati di edilizia residenziale pubblica dei comuni della provincia.

Complessivamente in città e provincia, soltanto negli ultimi vent’anni, in rigenerazione urbana sono stati investiti oltre 150 milioni di euro e riqualificati più di 1500 alloggi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. Interventi di riqualificazione profonda che hanno cambiato il volto di edifici e di interi quartieri e soprattutto hanno migliorato notevolmente la qualità di vita degli abitanti.

In tutti questi anni Acer Reggio Emilia ha avuto un ruolo attivo da promotore e protagonista. Oltre alla gestione degli alloggi di housing sociale, infatti, Acer si occupa della ricerca di finanziamenti e fondi pubblici, svolge attività di progettazione e realizzazione di alloggi e interi edifici e promuove interventi di rigenerazione urbana ed efficientamento energetico per restituire dignità e funzionalità agli alloggi e ai fabbricati.

Persegue criteri di sostenibilità economica, ambientale e sociale, con l’obiettivo di rendere gli alloggi e gli edifici luoghi di qualità, vivibili e accessibili e migliorare, quindi, la qualità di vita e il comfort abitativo delle famiglie.

Nata nel 1921 come IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), impegnato prevalentemente nella attività di gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, Acer Reggio Emilia oggi è lo strumento per l’attuazione delle Politiche abitative dei Comuni di tutta la provincia, ai quali offre servizi innovativi e flessibili per i cittadini, svolgendo un importante ruolo sociale sul territorio.

Nel territorio della provincia di Reggio Emilia, infatti, la Casa oggi rientra a pieno titolo nelle Politiche sociali che si sviluppano direttamente nei quartieri, attraverso un modello innovativo che va nella direzione dei servizi integrati, secondo una logica di economia circolare che comprende anche la condivisione di beni e servizi, fattori determinanti di un welfare di prossimità sostenibile.

Riconoscere la centralità dei cittadini, prendersi cura delle persone, rendere le abitazioni, i quartieri e le città più vivibili, funzionali, sostenibili e accessibili a tutti sono gli obiettivi che Acer si pone per la Comunità.

In occasione delle celebrazioni del centenario, Acer Reggio Emilia ha fatto il punto sulle Politiche abitative e sociali, ha confrontato esperienze e risultati e si è candidata a diventare hub di un nuovo laboratorio urbano e sociale in grado di ideare e realizzare progetti per la costruzione di città sempre più sostenibili, inclusive e partecipate.

Da IACP ad ACER

L’Azienda per la Casa di Reggio Emilia nasce nel 1921 come IACP (Istituto Autonomo Case Popolari) per costruire e concedere in locazione alloggi di edilizia sociale nel territorio provinciale di competenza. Soltanto ottanta anni dopo, con la Legge Regionale n. 24/2001 viene separata la gestione degli alloggi dalla proprietà, che è trasferita ai Comuni: gli IACP diventano ACER, Azienda Casa Emilia Romagna, enti pubblici economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile di cui sono titolari Provincia e Comuni.

Le Acer dell’Emilia Romagna, attraverso un lungo processo di trasformazione, sono diventate strumenti flessibili e dinamici al servizio delle Amministrazioni pubbliche per l’esercizio delle funzioni nel campo delle Politiche abitative.

Gli Organi territoriali delle Politiche per la Casa

La Regione Emilia Romagna esercita potere legislativo, di indirizzo e di coordinamento delle Politiche abitative per l’attuazione delle quali assegna risorse e finanziamenti.

Il Tavolo Regionale è lo strumento di consultazione al quale partecipano le associazioni dei Comuni, le associazioni delle Aziende Acer, le associazioni di categoria di settore, i sindacati di categoria e i sindacati degli inquilini.

Sul territorio provinciale l’attività di coordinamento viene svolta dal Tavolo Provinciale, lo strumento di consultazione al quale partecipano i Comuni, Acer, le associazioni di categoria del settore, i sindacati di categoria e i sindacati degli inquilini, mentre i Comuni sono titolari delle Politiche abitative e proprietari del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L’organo deliberativo di Acer è la Conferenza degli Enti, presieduta dal presidente della Provincia e dai Sindaci dei Comuni.

Acer, Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia, con i Comuni stipula un rapporto contrattuale (convenzione) per la gestione del patrimonio e lo sviluppo dei servizi per l’attuazione delle Politiche abitative.

Innovazione Sociale e Gestionale

Acer Reggio Emilia nel corso degli anni ha adottato un approccio multidisciplinare che prevede l’utilizzo di una piattaforma digitale in grado di integrare le diverse attività aziendali e incrociare dati e informazioni che vengono implementati costantemente, per rispondere in modo efficace all’evoluzione dei bisogni dei cittadini con un’offerta diversificata di alloggi e servizi: alloggi ERP a canone sociale, alloggi ERS a canone calmierato, alloggi per studenti, alloggi per anziani, supporto ai Comuni per l’erogazione di contributi e incentivi, ricerca finanziamenti, incentivi e contributi, servizi di ingegneria, manutenzione ordinaria e straordinaria, programmi e interventi di riqualificazione urbana e di efficienza energetica, interventi straordinari (emergenze, sisma).

Al centro dell’azione di Acer Reggio Emilia ci sono sempre gli inquilini assegnatari, le persone, intese come risorse per la Comunità, di cui si cerca di valorizzare competenze e capacità. Pertanto Acer investe risorse e competenze per rispondere in modo flessibile e personalizzato ai nuovi bisogni abitativi degli inquilini e realizzare interventi per le categorie più fragili: anziani, bambini, disabili (luoghi confortevoli per la socialità, accessibili/privi di barriere architettoniche), rendere vitali gli spazi pubblici (attività ludico-ricreativa, attività culturali, ecc.). Inoltre promuove welfare di comunità e realizza servizi di prossimità, favorisce la conoscenza e la collaborazione tra i residenti, rafforza il senso di appartenenza e identificazione con il territorio, promuove la formazione di comitati di quartiere, monitora e previene situazioni di isolamento, emarginazione e degrado urbano e sociale, attività illecite, conflitti condominiali e abusivismo, promuove la conoscenza delle regole condominiali e l’educazione alle regole di civile convivenza.