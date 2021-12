Hockey: Scandiano domenica a Montebello per cercare i primi punti in trasferta

Forti della seconda vittoria stagionale ma soprattutto forti di una ritrovata efficienza in attacco, lo Scandiano ora si ritrova proprio a metà classifica con 7 punti. I rossoblu di Daniele Uva hanno ritrovato la loro brillantezza nel momento più delicato d’inizio stagione ed ora si trovano di fronte una trasferta in cui ci sarà bisogno di continuare la striscia positiva e cercare di sbloccare la classifica anche fuori casa, ora ferma a zero punti.

“Due settimane dove siamo andati più lenti, ma nell’ultima gara casalinga c’è stata più intesa sia in attacco sia in difesa – spiega il bomber della squadra, Nicolò Busani, autore di 8 delle 21 reti rossoblu. Siamo stati fisicamente più pronti ed è stata una delle chiavi della vittoria. Montebello è una trasferta difficile, squadra tosta e quadrata: potremo essere favoriti sulla carta ma dobbiamo riuscire a portare a casa i tre punti e sbloccarci anche in trasferta”.

Il Montebello è ultimo in classifica con un punto conquistato nella gara giocata a Correggio. Quattro i gol realizzati dal giocatore più esperto, Simone Bolla, che presenta anche delle convocazioni in A1, ma sono altrettanto pericolosi in attacco i valdagnesi Burtini e Refosco con 3 reti all’attivo. La formazione di Jofrè da una sconfitta di misura a Trissino 2-0 e la sconfitta al fotofinish contro la prima Montecchio Precalcino, cioè sfiorando altri punti contro due delle formazioni più in forma della Serie A2. Per lo Scandiano non sarà disponibile il capitano Matteo Vecchi ed il suo posto sarà preso da Mattia Vaccari, portiere dell’Under 19 e Serie B. Il capitano per la trasferta sarà il vicecapitano Lorenzo Barbieri, mentre Stefani rientrerà in formazione solo dopo la sosta natalizia.

Si gioca domenica pomeriggio alle ore 18:00 al PalaSport di Montebello Vicentino (VI). Arbitra l’incontro Sergio Nicoletti di Castelgomberto e la partita sarà non sarà in diretta streaming e sarà possibile seguirla su hockeypista.fisr.it.

I convocati per la gara di domenica: il numero 10 Filippo Dimone e 20 Mattia Vaccari in porta; con il numero il 4 Iacopo Vivi, il 5 Nicolò Busani (, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (capitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

Classifica Girone A Serie A2: Montecchio Precalcino 15, Roller Bassano 12, Trissino 12, Azzurra Novara 12, Breganze 10*, SCANDIANO 7, Modena* 6, Thiene* 6, Correggio* 4, Montebello 1*, Bassano 1

* = una partita in meno

Nella foto di Alberto Bertolani, Nicolò Busani in azione durante la partita contro il Thiene