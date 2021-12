Le politiche e le iniziative regionali a sostegno dell’Editoria in primo piano a Roma alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria

Ci sarà anche la Regione Emilia-Romagna a ‘Più Libri Più Liberi’, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria che si terrà nei prossimi giorni a Roma.

La presenza alla Fiera sarà l’occasione per presentare l’impegno della Regione a sostegno del settore editoriale e della lettura, la nuova legge regionale e il progetto readER, la Biblioteca scolastica digitale.

Cinque giornate, dal 4 all’8 dicembre 2021, che consentiranno a lettori e addetti ai lavori di scoprire le novità e i cataloghi di oltre 500 editori, incontrare autori, assistere a performance musicali, reading e dibattiti.

Un luogo ideale per conoscere direttamente le iniziative regionali a sostegno del settore, come la nuova Legge sull’Editoria del Libro, che intende sostenere l’intera filiera editoriale promuovendone qualificazione, innovazione e proiezione internazionale, e readER, la Biblioteca scolastica digitale.

Nello stand della Regione, curato dal Servizio Patrimonio culturale, saranno a disposizione, tra l’altro, i cataloghi degli editori emiliano-romagnoli e le schede illustrative delle loro associazioni, affiancati da una video-storia dell’editoria in Emilia-Romagna dal secolo XV ai giorni nostri e da una serie di pubblicazioni dedicate al settore.

Gli appuntamenti

In programma anche due incontri. Sabato 4 dicembre alle ore 14, si affronterà il tema de Le leggi regionali sull’editoria, per fare il punto su cosa è cambiato in questi anni nell’approccio legislativo alla materia: dalla promozione del libro e la lettura ad interventi che pongono maggiore attenzione ai bisogni industriali del settore e della filiera. Il dibattito in Sala Aldus organizzato da AIE vedrà gli interventi di Mauro Felicori (assessore Cultura e Paesaggio della Regione Emilia-Romagna), Aldo Patruno (direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), Paolo Orneli (assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione della Regione Lazio), Vittoria Poggio (assessore Cultura, Turismo, Commercio della Regione Piemonte), moderati da Livio Muci (Besa – Muci).

Martedì 7 dicembre, alle ore 15.30, in sala Elettra, verrà invece presentato il progetto readER, la biblioteca digitale per le scuole dell’Emilia-Romagna, nel dibattito organizzato dalla regione con la partecipazione di Mauro Felicori, Stefano Versari (capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione del ministero dell’Istruzione), Gino Roncaglia (docente di Digital Humanities e Editoria digitale dell’Università Roma Tre), Giulio Blasi (amministratore delegato di Horizons Unlimited H.U. spa), coordinati da Matteo Cavezzali (giornalista e scrittore).

Il progetto readER

ReadER mette a disposizione degli studenti servizi digitali gratuiti e disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che integrano le biblioteche scolastiche nel sistema bibliotecario regionale: migliaia di e-book, quotidiani e riviste, milioni di Open Educational Resources (OER) in audio, video e immagini, offrendo al mondo della scuola nuove occasioni di lettura e nuovi strumenti per l’insegnamento, l’apprendimento e la ricerca. ReadER è promosso dalla Regione Emilia-Romagna e attuato dal Servizio Patrimonio culturale con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. I servizi sono affidati alla ditta Horizon Unlimited H.U. S.p.A., proprietaria della piattaforma di biblioteca digitale MLOL MediaLibraryOnLine.