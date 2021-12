Mirandola, Natale 2021: gli eventi in programma dal 4 all’8 dicembre

Mirandola si prepara la Natale con una serie di eventi in programma tra il suo cuore storico, il Duomo, l’Auditorium Montalcini e anche le frazioni. Forte del buon esito per numero di presenze della festa Luci & Tradizioni dello scorso fine settimana, dedicata alla pcarìa e all’accensione delle luminarie, sabato 4, domenica 5 dicembre e mercoledì 8 dicembre, saranno diverse le iniziative a tema natalizio per grandi e piccoli.

Sabato 4 dicembre alle ore 10:00, presso la sala Consigliare del Comune di Mirandola – via Giolitti 22 – il Centro Internazionale di Cultura “Giovanni Pico della Mirandola” presenterà il libro: “Giovanni Pico della Mirandola e la Scuola Pico”. Un volume incentrato sull’attività culturale mirandolese della seconda metà dell’Ottocento. La istituzione dell’Accademia Scientifico-Umanistica intitolata a Giovanni Pico.

Stesso giorno, ma al pomeriggio alle ore 16.00, presso la sala civica in via S. Pertini (di fianco alla Polisportiva), avvio del ciclo di conferenze, “Presentazione di alcuni articoli pubblicati su Quaderni della Bassa Modenese”, Il Gruppo Studi Bassa Modenese, in collaborazione con La Nostra Mirandola Onlus e la Polisportiva Quarantolese. Nel primo incontro saranno presenti: Graziella Martinelli Braglia con “Un perduto monumento nella Mirandola dei Pico il “magnifico” Oratorio del Rosario” e Enzo Ghidoni con “Il grand tour di Federico II Pico”. Entrambe le iniziative sono gratuite, accesso con green pass. Per informazioni https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi.

Domenica 5 dicembre primo appuntamento della rassegna “Natale in Musica”. Alle ore 16:30 presso l’Aula Magna “Rita Levi Montalcini”, l’Associazione Amici della Musica di Mirandola, insieme al Comune di Mirandola, ricorderanno in un Concerto degli Auguri la memoria di Milton Marelli, presidente storico dell’Associazione, ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta i primi giorni di dicembre dello scorso anno. Uomo che ha dato tutta la sua vita per la sua grande passione, il mondo dell’opera lirica, verrà ricordato proprio nel giorno del suo compleanno insieme ad una serie di grandi ospiti e artisti invitati: Adua Veroni Pavarotti, Raina Kabaivanska, Leo Nucci, Renato Bruson, Leone e Micaela Magiera e numerosi altri. Conduce l’evento Daniele Rubboli e al pianoforte sarà il Maestro Lucio Carpani, direttore dell’Associazione. Prenotazione consigliata presso l’ufficio in via Castelfidardo 13, aperto sabato dalle ore 10 alle 12 e il giorno del concerto agli stessi orari. Info: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/concerto-degli-auguri

Mercoledì 8 dicembre alle ore 10.00 apertura mercatino di Natale in piazza Costituente angolo piazza Castello. Realizzato dalla consulta del Volontariato di Mirandola e col patrocinio del Comune, ci saranno banchi, momenti musicali e specialità gastronomiche tipiche mirandolesi. Alle ore 16.00 in piazza Costituente, Canti di Natale del Coro Voci Bianche Aurora della Fondazione della Scuola di Musica C. & G. Andreoli. Per informazioni: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/mercatini-di-natale-del-volontariato.

Sempre mercoledì 8 dicembre, ma a San Martino Spino, il Circolo Politeama, Sagra del Cocomero e ASD Sanmartinese, in collaborazione con il Comitato genitori, organizzano “Ricominciamo dagli auguri” un pranzo degli auguri per mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 12:00, presso il Palaeventi di San Martino Spino. Tante sorprese per i bimbi ed un ospite speciale. Nel pomeriggio accensione albero di Natale. Green pass obbligatorio. Prenotazione entro il 6 dicembre presso Conad. Info: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/ricominciamo-dagli-auguri.

Nel Pomeriggio dell’8 dicembre, a Mirandola, Snowball Albaster ritira le letterine dei bimbi per Babbo Natale. L’appuntamento è in via Isonzo 23 a dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per raccogliere le letterine di tutti i bambini e bambine e consegnarle direttamente a Babbo Natale. Chi vorrà potrà allegare anche un colorato disegno. A tutti i bambini verrà donato uno gnometto di legno.

200 LIBRI PER 200 PRESEPI: TERZA EDIZIONE DEL CONCORSO DIGITALE

Atteso, soprattutto dai più piccoli, con richieste arriva<te fin dai primi di novembre, è partito anche quest’anno il concorso digitale “200 libri per 200 presepi”. Giunto alla terza edizione, è riservato ai bambini dai 6 ai 10 anni residenti a Mirandola e sul territorio comunale. Per partecipare occorrerà solamente inviare entro il 18 dicembre, la foto del presepe, del disegno o dell’albero di Natale, a concorsonatalemirandola@comune.mirandola.mo.it, specificando nome e cognome del bambino ed un recapito telefonico. Per informazioni: https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/eventi/200-libri-per-200-presepi.