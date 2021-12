Lorenzo Ravazzini eletto a segretario del Pd di Sassuolo

Grazie mille a tutti per l’elezione a segretario del PD Sassuolo. Adesso comincia il bello. Erano anni che non tornavo a fare politica in prima persona, in questo momento così particolare penso che la comunità sassolese abbia bisogno di nuove energie. Cio’ avverrà soltanto grazie a una nuova spinta generazionale che saprà coinvolgere la cittadinanza e tradurre i bisogni in future opportunità collettive. Abbiamo necessità di tornare a pensare in grande. Il futuro di Sassuolo è nelle nostre mani.

Sono queste le parole di Lorenzo Ravazzi eletto nel tardo pomeriggio di oggi a segretario del Partito Democratico di Sassuolo nel congresso che si è tenuto presso la sala Albero d’Oro in via Refice.