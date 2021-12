Basket Scandiano, seconda vittoria consecutiva per l’Emil Gas

Emil Gas Scandiano, trascinata dai 25 punti di Astolfi, riesce a dare seguito al blitz di Correggio della scorsa settimana. A cadere sotto i colpi dei biancoblu, ancora imbattuti dall’avvento di coach Spaggiari in panchina, è Granarolo, che vede via, via allontanarsi col passare dei minuti gli avversari. Nel prossimo turno l’Emil Gas sarà ospite di Anzola nella prima giornata di ritorno.

EMIL GAS SCANDIANO-GRANAROLO BASKET 84-73

PALLACANESTRO SCANDIANO: Astolfi 25, Caiti 6, Di Micco, Fikri, Fontanili 11, Galvan 5, Levinskis 13, Morgotti 10, Taddei 7, Zamparelli 7. All. Spaggiari.

GRANAROLO BASKET: Salicini 2, Drago 7, Poggi 4, Paoloni Lu. 10, Tugnoli 17, Tolomelli 5, Bertacchini 13, Guastaroba 8, Zani 4, Paoloni Lo. 3. All. Millina.

Arbitri: Resca e Wong di Ferrara.

Note: parziali 19-16, 43-31, 59-49.