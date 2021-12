Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 6 dicembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso sulle aree di pianura e nuvolosità più compatta sui rilievi orientali e nelle aree limitrofe, dove sono attese deboli precipitazioni che potranno essere a carattere nevoso a quote intorno ai 300-500 metri; fenomeni in esaurimento e tendenza ad ampie schiarite nel pomeriggio. Temperature minime in diminuzione nelle aree di pianura, con valori sotto zero e gelate diffuse nelle prime ore del mattino e valori tra 2 e 4 gradi lungo la costa; massime in diminuzione, comprese tra 5 e 9 gradi. Venti deboli da nord-ovest; da nord-est con rinforzi sul mare e lungo la costa. Tendenti a disporsi da ovest in serata. Mare molto mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)