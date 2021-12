Rugby, sorpasso all’ultimo e il Giacobazzi espugna Jesi

Il Giacobazzi, con un uomo in meno per quasi un’ora di gioco, lotta, soffre e alla fine vince 18-16 sul campo del Rugby Jesi, che si conferma fortino difficile da espugnare. Decisiva la meta allo scadere di Marco Venturelli, che regala il terzo successo consecutivo – il primo stagionale lontano da Collegarola – ai biancoverdeblù, bravi a non perdere la testa dopo il rosso sventolato a Carta dall’arbitro Smussi a metà primo tempo.

Una gara sulle montagne russe tra due squadre con ambizioni e motivazioni molto diverse: se da una parte Jesi voleva riscattare gli oltre cento punti subiti a Parma, il Modena voleva proseguire le serie di vittorie aperta con Valorugby B e Imola. Missione compiuta per il Giacobazzi, che non senza soffrire ha chiuso con un successo il suo 2021, l’anno che ha segnato il ritorno del rugby di base dopo la pandemia.

Il piano partita è chiaro fin dall’inizio, con Modena a comandare il gioco e Jesi a difendere, e non cambia nemmeno al primo episodio chiave del match, l’espulsione di Carta al minuto 24. Rimasto in 14, il Giacobazzi subisce anche i primi punti dal piede di Martinelli, ma non si scompone e alla mezz’ora trova il pari con un piazzato di capitan Michelini. A confezionare il vantaggio ci pensa la linea di trequarti, che con un’azione alla mano manda in meta Petti. La trasformazione di Michelini permette ai biancoverdeblù di chiudere la frazione con un confortante vantaggio di sette punti.

I guai maggiori arrivano ad inizio ripresa, quando Jesi prima accorcia con Martinelli su calcio di punizione, poi effettua il sorpasso grazie alla meta di Fanesi, convertita dallo stesso Martinelli. Dieci punti in due minuti e il Giacobazzi si trova a dover inseguire. Passano 120 secondi ed è di nuovo un piazzato di Michelini a rimettere in equilibrio la gara. Rovina pesca energie nuove dalla panchina, inserendo Ori, Tusini e Kubler, prima dei botti finali: a tre dal termine Martinelli riporta avanti i suoi dalla piazzola, ma un minuto dopo è la mischia biancoverdeblù a mettere il punto esclamativo sulla partita, con l’ovale schiacciato in meta da Marco Venturelli.

Ora il calendario concede un lungo letargo al Giacobazzi, che domenica osserverà il turno di risposo e tornerà a giocare soltanto dopo la pausa natalizia, domenica 16 gennaio in trasferta col Cus Siena.

Serie B (girone 2), risultati 6° turno: Highlanders Formigine-Rugby Parma 8-57 (0-5), Livorno-Florentia 12-16 (1-4), Cus Siena-Valorugby Emilia B 31-7 (5-0), Imola-Lions Amaranto 8-33 (0-5), Rugby Jesi-Giacobazzi Modena Rugby 16-18 (1-4). Riposa: Rugby Roma.

Classifica: Rugby Parma 24, Lions Amaranto 22, Rugby Roma, Florentia 19, Giacobazzi Modena 16, Cus Siena 14, Livorno 12, Jesi 7, Highlanders Formigine 5, Valorugby B 1, Imola -2.

Prossima giornata, 7° turno (12/12/2021): Imola-Cus Siena, Lions Amaranto-Livorno, Valorugby Emilia B-Highlanders Formigine, Rugby Roma-Rugby Parma, Florentia-Rugby Jesi. Riposa: Giacobazzi Modena Rugby.