Modena, la Polizia locale punto di riferimento per i giovani

Martedì 7 dicembre dalle 18 alle 20 la rassegna dedicata al tema “Adulti significativi al fianco degli adolescenti”, proposta dal Centro per le famiglie del Comune di Modena, propone a genitori e educatori la possibilità di ascoltare e confrontarsi con operatori della Polizia locale. “Le relazioni della Polizia locale con i giovani: figure di riferimento per coltivare senso di responsabilità e legalità” saranno infatti al centro dell’appuntamento on line a cui interverranno gli ispettori del Centro Storico Annalisa Fiorini e Claudio Comastri.

“L’operatore di Polizia Locale contribuisce al percorso di crescita civica dei ragazzi – spiegano dal Comando di via Galilei – intervenendo già dal primo ciclo scolastico attraverso le attività in classe o all’esterno della scuola, che puntano a fare conoscere e promuovere il rispetto delle regole della convivenza civile, a partire dall’educazione stradale passando poi all’educazione alla legalità. Aiutare a far capire quali sono i comportamenti scorretti che possono anche avere conseguenze civilmente e/o penalmente rilevanti costituisce un aspetto importante del rapporto con i giovani per i quali la Polizia locale vuole essere un interlocutore e un punto di riferimento a cui i ragazzi sentano di potersi sempre rivolgere in caso di necessità o anche solo di dubbi”.

La partecipazione all’incontro, rivolto in particolare a genitori di ragazzi adolescenti, educatori e docenti, è libera e gratuita (per iscriversi: https://forms.gle/ARB8a3bc6kkU3q2b9). L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività promosse dalla Rete di prevenzione per la promozione del benessere in adolescenza.

“Adulti significativi al fianco degli adolescenti” è una rassegna ricca di appuntamenti incentrata sull’importanza strategica per la famiglia, prima agenzia educativa, di costruire solide alleanze educative con altri adulti. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del Comune di Modena, nella sezione Novità di Genitori a Modena (www.comune.modena.it/informafamiglie oppure tel. 059 8775846, email: centroperlefamiglie@mediandoweb.it).