Pluripregiudicato arrestato dai carabinieri all’Ipercoop di Bologna per tentata rapina

I Carabinieri della Stazione di Bologna Corticella hanno arrestato un 30enne pakistano, disoccupato e senza fissa dimora, per tentata rapina. Nel pomeriggio di ieri, i militari sono stati allertati dal personale della sicurezza del supermercato ”Ipercoop” del centro commerciale Lame, in quanto un soggetto, seguito dalla vigilanza attraverso le telecamere di videosorveglianza durante il suo girovagare nella corsia dei liquori, scavalcava la fila ed usciva frettolosamente dalla corsia “senza acquisti” con in spalla lo zainetto pieno di merce.

Non sfuggiva però ai vigilantes e veniva così fermato dopo una breve colluttazione avvenuta per procurarsi la fuga. Si poteva constatare che all’interno dello zaino vi erano 10 bottiglie di liquore “Vecchia Romagna” per un valore complessivo pari a 100,00 euro circa ed una tronchese utilizzata verosimilmente per forzare le placche anti taccheggio. La merce veniva restituita al legittimo proprietario e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria il 30enne veniva trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio di direttissimo odierno.