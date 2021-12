Premio di laurea Angela Romanin, domani la consegna a Palazzo d’Accursio

Martedì 7 dicembre alle 14.30, in Sala Tassinari a Palazzo D’Accursio, la vicesindaca Emily Marion Clancy interverrà alla cerimonia di premiazione delle migliori tesi di laurea triennali e magistrali sul tema del contrasto alla violenza contro le donne.

Il premio dedicato ad Angela Romanin si inserisce all’interno di una più ampia serie di iniziative organizzate dalla Casa delle donne per non subire violenza in collaborazione con la famiglia di Angela per onorare la memoria della storica attivista e formatrice della Casa scomparsa il febbraio scorso.

Introdurrà la premiazione Elisa Battaglia della Casa delle donne per non subire violenza. Seguiranno i saluti della vicesindaca Emily Marion Clancy, e gli interventi di: Rita Monticelli, coordinatrice Master Gemma, Studi di genere e delle donne; Simona Lembi, responsabile Piano per l’uguaglianza e supporto alla Cabina di Regia del PNRR; Mara Cinquepalmi, giornalista, associazione Giulia; Lucia Ferrante, presidente Giuria, associazione Orlando; Diego Tripodi, figlio di Angela Romanin.