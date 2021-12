Cielo sereno o poco nuvoloso, con aumento della nuvolosità in serata ad iniziare da occidente. Temperature minime in diminuzione comprese intorno ai -3 gradi nei capoluoghi, con valori anche inferiori di qualche grado nelle pianure interne e zone vallive; intorno ai 0/3 gradi lungo la costa. Massime stazionarie comprese tra 6 e 8 gradi. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mare inizialmente mosso, con moto ondoso in attenuazione nel corso della giornata.

(Arpae)