Chiusure notturne sulla Tangenziale di Bologna e sulla A14

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

sarà chiuso lo svincolo 4 “Via del Triumvirato”, in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis “Aeroporto”;

sarà chiuso lo svincolo 11 bis "Castenaso"; in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale”.

Anche sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene da Ancona.

In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio sul Raccodo di Casalecchio o di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli.