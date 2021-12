Il comune di Castelvetro invita tutti a partecipare alla “Maratona di lettura dei diritti umani” in programma il 10 dicembre

“Vuoi dare voce ad un diritto?”. Con questa domanda-slogan il Comune di Castelvetro invita tutti a partecipare alla prima “Maratona di lettura dei Diritti umani” in programma per il prossimo 10 dicembre, ricorrenza della proclamazione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite della “Dichiarazione universale dei Diritti umani”, il 10 dicembre 1948.

La Maratona si svolgerà dalle ore 10 alle 19 nella Sala consiliare del Comune di Castelvetro e andrà in diretta Facebook. L’invito è rivolto a tutti: gruppi di persone, associazioni, enti e singoli cittadini, chiamati a partecipare nella lettura di brani concernenti il tema dei diritti umani: dal diritto al lavoro a quello all’istruzione; dal diritto di cittadinanza a quello di un’esistenza felice; dal diritto ad essere curato a quello di poter vivere in pace, senza guerre; dal diritto all’informazione a quello dell’accoglienza. La proposta vuole creare una rete di partecipazione di enti, associazioni, organismi e soggetti sensibili al tema, ma anche la partecipazione dei singoli cittadini.

Come fare a partecipare? Basta mettersi in contatto con Patrizia Lazzaro dell’Ufficio Cultura del Comune (tel. 059 758818 – p.lazzaro@comune.castelvetro-di-modena.mo.it), comunicando il brano scelto e l’orario disponibile per la lettura.