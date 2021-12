Omaggio dei Vigili del fuoco alla Madonna in Piazza Grande a Modena

I Vigili del Fuoco di Modena, insieme ai colleghi a riposo, non sono mancati al tradizionale omaggio dei fiori alla statua della Madonna in Piazza Grande a Modena in occasione del rito dell’Immacolata Concezione celebrato dall’Arcivescovo Mons. Erio Castellucci.