Venerdì, ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia, l’incontro: “Genere, welfare e l’impatto Covid”

“Genere, welfare e l’impatto Covid” è il titolo dell’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, che conclude il ciclo di incontri dedicato ai temi sociali e di welfare, organizzato da Fondazione Easy Care e Osservatorio Internazionale per la Coesione e l’Inclusione Sociale (OCIS), in collaborazione con Scuola Normale Superiore, presso gli spazi del Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia (via Emilia San Pietro, 44 C).

Venerdì 10 dicembre, dalle ore 18.30 alle 20, Angela Toffanin, dell’Università degli studi di Padova e ricercatrice presso l’Istituto di Ricerche sulla popolazione e le politiche sociali, e Sabrina Marchetti docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, coordinate da Ugo Ascoli di OCIS e dell’Università Politecnica delle Marche, affronteranno il tema delle disuguaglianze di genere, amplificato durante il periodo di diffusione della pandemia.

Bassi livelli di occupazione e precarietà diffusa, crescita della povertà, eccesso di carichi di lavoro domestico e familiare e mancanza di misure di sostegno e di servizi per la cura di figli e anziani, a cui si aggiungono fenomeni ancora troppo diffusi di violenza fisica e verbale, collocano le donne italiane agli ultimi posti nella classifica europea sulla parità tra donne e uomini stilata dall’Istituto Europeo per l’Uguaglianza di Genere (EIGE).

Situazione aggravata ulteriormente dalla diffusione dell’epidemia da Covid19, che ha registrato una maggioranza di donne schierate in prima linea nelle professioni sanitarie e nei servizi essenziali.

A distanza di oltre un anno dall’inizio della pandemia, che sta mettendo a dura prova le politiche sociali di tutti i Paesi, gli esperti proporranno una riflessione sulle possibili azioni finalizzate a incrementare la coesione, l’inclusione e la giustizia sociale per il genere femminile, attraverso la socializzazione dei rischi e la tutela dei diritti.

Laboratorio Aperto dei Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia (via Emilia San Pietro, 44 C).

Partecipazione in presenza, fino ad esaurimento posti, con obbligo di Green Pass.

E’ possibile seguire l’evento anche online collegandosi al link: https://zoom.us/j/96829094217

Per info: https://osservatoriocoesionesociale.eu/in-agenda-ocis/