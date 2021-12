I “Progetti del Cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di Castel Maggiore

I “Progetti del Cuore” realizzano un mezzo per i cittadini di Castel...

Si è tenuta mercoledì 1 dicembre la cerimonia d’inaugurazione del nuovo mezzo di trasporto per l’Organizzazione Volontari Protezione Civile Onlus di Castel Maggiore. “I Progetti del Cuore”, avviati da qualche tempo sul comune, rendono disponibile un nuovo mezzo di trasporto perfettamente attrezzato sia per le attività di Protezione Civile che per lo spostamento delle persone anziane e diversamente abili del territorio.

L’iniziativa ha visto l’immediata disponibilità del mezzo al fine di permettere all’associazione di offrire i servizi di assistenza alla popolazione in maniera completamente gratuita. Questo grazie all’acquisto e alla fornitura del veicolo allestito sia con le attrezzature necessarie per la protezione civile sia con la pedana elettroidraulica per il trasporto di persone disabili.

Da sempre l’Organizzazione Volontari Protezione Civile Onlus di Castel Maggiore organizza le tante attività che, soprattutto in questo difficile momento di emergenza sanitaria, sono in gestione alla Protezione Civile: dall’assistenza alla popolazione, ai presidi e sopralluoghi, alla ricerca delle persone scomparse, occupandosi anche di incendi e situazioni di pericolo, fino ai numerosi servizi che, da inizio anno e ancora oggi, vengono effettuati per l’attuale emergenza sanitaria: la consegna di mascherine e dispositivi di protezione, dei pasti, il presidio davanti alle strutture sanitarie e l’assistenza alla popolazione nei luoghi di pubblici.