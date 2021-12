Guastalla, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Si invitano le famiglie campione che hanno ricevuto la lettera informativa dell’ISTAT a compilare il questionario online entro lunedì 13 dicembre. Poi sarà possibile farlo presso il Centro Comunale di Rilevazione o tramite i rilevatori che passeranno presso le abitazioni per una intervista vis-à-vis.

Si ricorda che partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Chi non risponde alle domande del censimento è passibile di sanzione amministrativa.

Da ottobre è in corso il Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni. Sono coinvolti complessivamente 2,4 milioni di famiglie e 4.531 Comuni italiani, fra i quali anche i Comuni di Guastalla, Boretto, Novellara, Poviglio e Reggiolo.

Dal 2018 il censimento, da sempre decennale, è diventato annuale e riguarda non tutte le famiglie ma solo un campione rappresentativo. A causa della pandemia, l’edizione 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei comuni coinvolti è quasi il doppio rispetto al 2018 e al 2019.

Il censimento, che ‘fotografa’ la situazione al 3 ottobre 2021, permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche e demografiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale, e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Le informazioni raccolte saranno trattate nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

Ricordiamo alle famiglie che hanno ricevuto la lettera dell’Istat che il 13 dicembre è l’ultimo giorno per compilare il questionario online. Nei giorni successivi, il questionario potrà essere compilato solo in Comune presso il Centro Comunale di Rilevazione (tel. 0522 839715 per Guastalla) o tramite i rilevatori che passeranno presso le famiglie non rispondenti.

Lo stesso vale per altri comuni dell’Unione Bassa Reggiana che sono stati selezionati come comuni campione per la rilevazione 2021: Boretto, Novellara, Poviglio e Reggiolo.

Chi deve partecipare

Il campione di famiglie estratto da Istat. Partecipare alla rilevazione è un obbligo di legge. Chi non risponde alle domande del censimento è passibile di sanzione amministrativa.

A partire dal 4 ottobre 2021 la famiglia campione può:

compilare online il questionario in autonomia;

recarsi presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), attivo per tutta la durata dell’operazione censuaria presso il Municipio di Guastalla (Piazza Mazzini n.1), dove sarà possibile:

provvedere alla compilazione online in autonomia mediante una postazione internet a disposizione del rispondente e con l’aiuto di un operatore, qualora necessario;

rispondere alle domande del questionario per intervista somministrata da un operatore comunale che provvederà contestualmente alla compilazione online.

Compilare il questionario online è possibile fino al 13 dicembre 2021. Dal 14 dicembre le famiglie potranno ancora rispondere, ma solo attraverso le modalità che prevedono la partecipazione dei rilevatori o del Centro Comunale di Rilevazione (contatto telefonico per effettuare l’intervista telefonica o visita a casa di un rilevatore per l’intervista faccia a faccia o presso il Centro Comunale di Rilevazione, anche su appuntamento). La rilevazione si chiude il 23 dicembre 2021.

Come ricevere assistenza

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

La famiglia può: