Maratona Telethon 2021 la ricerca dona per la ricerca

Quest’anno la Rai sarà presente dal 12 al 19 dicembre con la trentunesima edizione della maratona televisiva per sostenere e finanziare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Bologna sarà come sempre in prima fila e torna nelle piazze grazie ai volontari Telethon, alla Uildm – Unione Italiana lotta alla Distrofia Muscolare – al Camper Club,e altre associazioni in particolare in centro a Bologna il 18- 19 dicembre.

Perché #la ricerca dona e molti volontari hanno deciso di donare per la ricerca il loro tempo ed energie per le persone che vivono con una malattia genetica rara e le loro famiglie, assieme a molte associazioni Bolognesi e ad altri partner della Fondazione Telethon (AVIS, ANFFAS, Pro Loco e Azione Cattolica).

L’azienda di Trasporti Tper di Bologna sostiene anche quest’anno la maratona diffondendo su tutti i BUS l’appello di sensibilizzazione a favore della ricerca sulle malattie genetiche rare.

Finalmente ripartono gli eventi sportivi e Telethon Bologna corre in bicicletta assieme alla Asd Ciclistica Bitone che nel suo 50° anno di attività festeggia con una domenica di ciclismo e solidarietà il 12 dicembre con il 15° Cicloraduno di Natale per Telethon e il 14° raduno MTB e 3° raduno Gravel in collaborazione con il circolo Arci Benassi.

Si è già tenuta la Camminata del TrenoTrekking organizzata dal CAI domenica 5 dicembre.

Questo dimostra l’affetto ed il radicamento che Telethon ha costruito con Bologna in questi ultimi 30 anni. Il mondo dello sport è sempre stato vicino a Telethon: lo dimostra la donazione di 4000 euro fatta dalla AIAP (associazione Italiana Arbitri di Pallacanestro), auspicando la ripresa della stracittadina Virtus-Fortitudo di Basket.

L’anno scorso Telethon è stata assente nelle piazze cittadine ma non è stata assente la solidarietà dei bolognesi che hanno donato il loro tempo distribuendo cuori personalmente o mettendo a disposizione spazi:tanti piccoli esercenti e bar, alcuni ENI-Cafè hanno garantito così la presenza di Telethon nella nostra provincia. Nella scorsa primavera le edicole aderenti al SI.NA.G.I. si sono unite alla raccolta fondi. L’esperienza è stata così positiva che continuerà accanto ai nostri eventi più tradizionali.

La vita quotidiana di tutti noi è cambiata in quest’anno e mezzo e per alcuni aspetti tutti abbiamo toccato con mano l’incertezza, l’ansia per la mancanza di cure o diagnosi che le famiglie dei malati di malattie genetiche rari vivono tutti giorni. La ricerca scientifica può fare molto e dona molto alle nostre vite.

La ricerca dona, dona per la ricerca.

Come contribuire:

tutti potranno sostenere la ricerca di Telethon con donazioni presso le postazioni dei volontari, con carta di credito, o con il numero solidale.

– Il Cuore di cioccolato e gli altri prodotti solidali

I nostri volontari distribuiranno i Cuori di cioccolato, disponibile nella versione fondente, al latte, e al latte con granella di biscotti, prodotti da Caffarel in esclusiva per Telethon. Il cuore è un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro. Un’idea originale per un regalo di Natale fatto con il cuore. Disponibili anche altri prodotti solidali, come candele natalizie, tazzine da caffè, portachiavi.

I cuori di Telethon li puoi trovare:

Sabato e domenica 11, 12 e 18, 19 del centro Commerciale ViaLarga al Banchetto dei nostri volontari

Sabato e domenica 18 19 in Piazza dei Celestini e Via Rizzoli al Banchetto dei nostri volontari

Telethon Bologna (stazione FS di Borgo Panigale) via Marco Celio 23 Bo

Uildm Bologna via San Leonardo 24-28 Bo

Ciclistica Bitone e Circolo Arci Benassi via Cavina 4 Bo

EuroEdicola Via Marzabotto 20 Bo

Bar Carlo Via Marconi 49 Bo

Bar Giorgio Via Porrettana 56 Croce di Casalecchio Bo

Bar dalla Lu Via M.E.Lepido 8 Borgo Panigale BO

Bar Ci Bi & Cafè Via Ugo la Malfa 19 Castelmaggiore

Bar New Astor Via Roma Calderara di Reno

Shock Acconciature Via Astengo 31 San Giovanni in Persiceto

Az. Agricola dei Conti Via Olmetola, 46 Rigosa

ENI Cafè Lavino via M.E.Lepido 206 Bo

ENI Cafè Borgo Panigale Via de Gasperi 10 Bo

ENI Cafè Santa Viola via Emilia Ponente 36 Bo

ENI Cafè Lame -Colombo Via Cristoforo Colombo 36 Bo

ENI station Antistadio via Andrea Costa 183 Bo

ENI station Barca via Achille Grandi 5 Bo

Edicole aderenti al SI.NA.G.I.

Bologna

Edicola CIMA Via Battindarno 15

Edicola GUERNELLI Franco Via XXI Aprile 15

Edicola STEFA P.zza Giovanni XXIII 18/B

Edicola LEGGIMI Via Saffi 2/N

Edicola TERZA PAGINA Via M.E. Lepido 1/3

Edicola SARDEGNA Via Sardegna 6A-B

Edicola FABBI ROMANO Via Croce Coperta 1/D

Edicola LANNI Via Luigi Serra 7/A

Edicola DOZZA snc Via Stalingrado 101/E

Edicola VILLA via Mezzofanti 32/1

Edicola LE NEWS via Toscana 30

Edicola DEGLI ESPOSTI Via Toscana 50

Edicola BELLE ARTI Via Belle Arti 10/B

IN PROVINCIA

CASALCECCHIO di RENO

Edicola DEL MERCATO Via Toti 1/ang. Marconi

CASTEL MAGGIORE

Edicola CEDEL Via Lirone 44/bis

Edicola CRONACA ROSA SNC Via Costituzione fronte n.6

CASTENASO – VILLANOVA

Edicola CENTRONOVA SNC Via Villanova 29

MOLINELLA

Edicola Arcobaleno Via Sant’Elena, 51 San Martino in Argine

PIANORO NUOVO

Edicola Del PARCO Viale Della Resistenza fianco 201

PIEVE DI CENTO

Edicola PORTA ASIA Via Circonvallazione Levante 33

OZZANO DELL’EMILIA

Edicola PONTE RIZZOLI Stradelli Guelfi 42

SAN LAZZARO DI SAVENA

Edicola MariGiova Via Jussi, 3

SAN PIETRO IN CASALE

Edicola DA PATTY via Matteotti 267/A

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Edicola FLAMI & LORIS SNC Circonvallazione Liberazione 5

SALA BOLOGNESE

Edicola EDICOLANDIA V ia Gramsci incrocio.Via Lavino

– Tutti i modi per donare

Sul sito www.telethon.it sono indicate tutte le modalità per effettuare una donazione a Telethon, nella sezione “Dona ora”.

LA NOSTRA MISSIONE

Fare avanzare la ricerca verso la cura delle malattie genetiche rare

COME LAVORIAMO:

diamo priorità a quelle malattie che per la loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali;

selezioniamo i migliori ricercatori in Italia e i progetti più promettenti;

coinvolgiamo tutti gli Italiani nella lotta contro le malattie genetiche;

informiamo chi ci aiuta su come investiamo i fondi raccolti.

ll percorso della ricerca scientifica verso la cura è molto lungo, impegnativo e costoso: inizia dalla ricerca di base, quella che si fa in laboratorio, per proseguire con le sperimentazioni. L’ultima fase della ricerca, quello clinica, sperimenta le terapie individuate sui pazienti. Molti ricercatori Telethon impiegano anni del proprio lavoro per assicurarsi che una terapia sia efficace e sicura.

Oltre 2632 sono i progetti che abbiamo finanziato in questi anni per portare luce su patologie spesso dimenticate dai grandi investimenti pubblici e privati.

Un lavoro che ha prodotto oltre 12.755 risultati scientifici riconosciuti e validati dalle più prestigiose riviste scientifiche di settore.

Sono ben 570 le malattie genetiche studiate in questi anni nei laboratori Telethon.

Oltre 528 i milioni investiti per non far fermare mai questa lotta durissima.