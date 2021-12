F1, GP Abu Dhabi: Ferrari quinta e settima in qualifica

Quinto e settimo posto, rispettivamente con Carlos Sainz e Charles Leclerc, per la Scuderia Ferrari Mission Winnow nell’ultima qualifica della stagione 2021. Alle spalle dei due sfidanti per il titolo iridato c’è stato un grandissimo equilibrio, come quasi sempre accaduto in questa stagione. Infatti, scorrendo la classifica ci sono sei piloti racchiusi in meno di tre decimi: a spuntarla in questa lotta per la seconda fila è stato Lando Norris ma Carlos gli è arrivato vicinissimo (61 millesimi il suo distacco) e lo stesso Charles è stato pienamente in lizza fino a poche curve dalla fine.

Questione di gomme. La chiave della qualifica è stata la gestione della mescola Soft, soprattutto nell’ultimo tentativo in Q3. Charles ha spinto tanto nei primi due settori ma è arrivato all’ultimo, quello più tortuoso, mancando di aderenza con le gomme posteriori e ha perso così quel paio di decimi che gli ha impedito di lottare fino alla fine per un posto migliore in griglia. Carlos, dal canto suo, è stato più equilibrato lungo tutto l’arco del giro e si è ritrovato vicinissimo a quel terzo posto che, oggi, era alla portata di entrambi.

Desiderio. Domani la gara si preannuncia molto incerta, considerato che anche sulla distanza i rapporti di forza sono apparsi ieri abbastanza ravvicinati fra i team che non competono per i titoli iridati. L’obiettivo sarà quello di portare a casa il terzo posto nella classifica Costruttori – basteranno sei punti all’attivo, indipendentemente dal risultato della McLaren – e di consentire a Charles di tenere la posizione attuale nel campionato Piloti e a Carlos di migliorarla. Soprattutto, il desiderio di tutta la squadra è terminare nella maniera migliore una stagione lunga e difficile ma utile per consolidare la sua crescita. Appuntamento quindi per domani alle ore 17 (14 CET) per l’ultimo show del 2021.