Vittoria della Green Warriors: Montecchio superata 2-3 e passaggio ai quarti di Coppa Italia

È una Green Warriors tutta cuore quella che supera al tie break Montecchio Maggiore e si guadagna il pass per i quarti di finale di Coppa Italia.

Nota dolente, l’infortunio a Capitan Dhimitriadhi costretta a lasciare in campo a metà del primo set per un infortunio al ginocchio sinistro, la cui entità sarà valutata lunedì con gli esami strumentali del caso.

Le neroverdi partono in quarta e conquistano il primo set in scioltezza (9-25). Montecchio però non si scompone e torna in campo battagliera: l’avvio di secondo set è equilibrato, poi sono le padrone di casa a trovare lo spunto vincente, complici le difficoltà in ricezione del tra le neroverdi: finisce 25-15, con Montecchio che riporta tutto in parità.

Il terzo set sembra prendere presto la via di Sassuolo, complice un esaltante turno al servizio di Gardini (9-15, 14-20), ma le padrone di casa non ci stanno e completano l’operazione riaggancio sul 24-24: dopo due setball per le emiliane ed uno per le venete, la Green Warriors chiude 25-27.

Il quarto set è – di fatto – una fotocopia del secondo: avvio equilibrato (7-7), poi Montecchio trova l’allungo decisivo (14-7) e poi chiude 25-15.

Il quinto set è all’insegna dell’equilibrio, con Mazzon da una parte e Gardini dall’altra a spingere le proprie compagne. Al cambio campo, Montecchio è avanti 8-6 ma Gardini non ci sta e prima pareggia, poi allunga 11-14. Montecchio annulla due matchball, ma poi Mazzon serve in rete e regala alla Green Warriors il passaggio del turno: il 22 dicembre le neroverdi affronteranno in trasferta la capolista San Giovanni in Marignano.