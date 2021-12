Bmr Basket 2000 passa con autorità a Fidenza

Prova di forza della Bmr Basket 2000, che ritorna sul parquet dopo il rinvio forzato del derby con Castelnovo Monti e passa con autorità a Fidenza, giocando una gara di alto livello ed agganciando i padroni di casa al secondo posto della graduatoria, avendo tuttavia una gara in meno. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di Diacci allunga con decisione nei secondi 10’, piazzando un parziale di 28-10, che indirizzano in maniera inequivocabile la sfida, prima di gestire in assoluto controllo la ripresa, concedendo le briciole all’attacco avversario. Decisivi Longoni (21 punti con 10/13 da due) e Sprude (18 punti e 8/10 da due); nel prossimo turno sfida interna con la capolista Virtus Imola, oggi sconfitta di misura in casa da Forlimpopoli.

FULGOR FIDENZA-BMR BASKET 2000 65-87

FULGOR FIDENZA: Taddei 2, Sichel 3, Paterlini, Sabotig 2, Marchetti 2, Di Noia 23, Fainke 2, Montanari, Arbidans 6, Allodi 10, Scattolin 7, Perego 8. All. Bertozzi.

BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Sprude 18, Longagnani 11, Dias 8, Longoni 21, Magini 8, Fontanelli, Pini 6, Germani 8, Magni 5, Coslovi 2. All. Diacci.

Arbitri: Albertazzi di Bologna e Colinucci di Modena.

Note: parziali 20-23, 33-51, 45-71.