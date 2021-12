Al circolo Nuraghe, poesia e tradizione

Domenica 19 dicembre 2021, alle ore 17.00, presso Villa Cuoghi – sede storica del Circolo Nuraghe (via A. Gramsci, 32) – si terrà l’iniziativa intitolata “Giornata della Poesia”. Parteciperanno i poeti Vincenzo Pisanu, in lingua sarda, Giorgio Montanari, dialetto modenese, Sonia Trocchianesi, dialetto marchigiano e Paola Maccioni, i cui testi in italiano saranno tradotti in sardo e letti da Antonio Goranio Parisi.

Al termine della manifestazione seguirà un buffet offerto, ricco di prodotti tipici provenienti dalla Sardegna. L’ingresso è gratuito.