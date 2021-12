La Costituzione consegnata ai neo maggiorenni di Guastalla

Dopo la forzata sospensione dello scorso anno a causa della pandemia, Venerdì 10 dicembre si è tenuta in Teatro Ruggeri l’edizione 2021 dell’iniziativa “Maggiorenni di Costituzione”, nella quale si festaggiano i giovani che hanno compiuto diciotto anni.

In apertura dell’incontro, il Sindaco Camilla Verona ha voluto condividere con i giovani presenti in teatro alcuni temi fondamentali tutelati dalla Costituzione, come l’ambiente, la salute e la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

Al termine di questo momento, i ragazzi sono saliti ad uno ad uno sul palco per presentare il loro percorso e le loro aspirazioni, ricevendo una copia della carta costituzionale dalle mani del Sindaco e degli assessori.

Ad intervallare i momenti di consegna, sono state le letture di Fiorello Tagliavini, che hanno ripercorso i passaggi storici che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione.

Tutti i cittadini nati nel 2002 e 2003 che non hanno potuto partecipare all’evento del 10 dicembre ma che desiderano ricevere la propria copia della Costituzione, sono invitati a inviare una richiesta all’indirizzo: c.verona@comune.guastalla.re.it. Il Sindaco provvederà a fissare un appuntamento per consegnarla personalmente ad ogni giovane maggiorenne.