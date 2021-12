Sasso Marconi presenta gli interventi di cura del territorio effettuati nell’ambito dei percorsi partecipativi

Il 16 dicembre 2020 il Consiglio comunale di Sasso Marconi approvava il Regolamento per la gestione dei Beni comuni, un documento che consente a cittadini, associazioni e imprese di partecipare ai processi di cura dei beni patrimonio della collettività (come parchi, aree verdi, spazi pubblici e altri luoghi di uso comune).

Gli strumenti individuati dal Regolamento per disciplinare la partecipazione volontaria ai processi di cura dei Beni comuni sono i Patti di Collaborazione: attraverso i Patti, Comune e cittadini attivi concordano le modalità operative per realizzare gli interventi di cura, gestione e rigenerazione urbana in forma condivisa.

A un anno di distanza dall’approvazione del Regolamento, l’Amministrazione comunale organizza un incontro pubblico in cui fare il punto della situazione e aggiornare i cittadini rispetto agli interventi realizzati nell’ambito dei percorsi di collaborazione attivati.

L’appuntamento è per giovedì 16 dicembre alle 18 presso il Salone delle Decorazioni del Borgo di Colle Ameno. L’incontro si apre con il saluto del sindaco Roberto Parmeggiani e un’introduzione a cura dell’Assessora all’Ambiente Irene Bernabei. La parola passerà poi ai firmatari dei Patti di Collaborazione, che racconteranno la loro esperienza presentando il lavoro svolto in questi mesi.

Dal dicembre 2020 ad oggi sono stati sottoscritti 18 Patti, che hanno sancito l’avvio di percorsi partecipativi finalizzati alla cura del verde pubblico, alla tutela dell’ambiente attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione e raccolta rifiuti e alla manutenzione e riqualificazione urbana di luoghi e spazi di uso comune (tra cui lo Skate Park e i muri palestra per i writer).

Partecipare all’incontro sarà dunque l’occasione per condividere i risultati di questo prezioso lavoro e conoscere meglio le opportunità offerte dai Patti di Collaborazione.

L’ingresso al Salone delle Decorazioni è libero con Green Pass