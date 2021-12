10.000 euro da Progeo per le nuove divise della Croce Verde di Reggio Emilia

Progeo, una delle più importanti cooperative italiane operanti nella produzione agricola e zootecnica, ha scelto di devolvere una importante donazione alla Croce Verde di Reggio Emilia. Ben 10.000 euro, che serviranno per acquistare le nuove divise per i volontari che ogni giorno operano nei servizi di emergenza – urgenza, i servizi di trasporto ospedaliero, i servizi sociali e nelle tante altre attività in cui è coinvolta la Pubblica Assistenza.

“Come ho già avuto modo di evidenziare – afferma il Presidente della Pubblica Assistenza Rolando Landini – le divise per i nostri operatori e le nostre operatrici non sono soltanto un modo di essere immediatamente riconoscibili quando sono in servizio. Sono un vero e proprio dispositivo di protezione individuale, fondamentale per chi lavora in emergenza. Si tratta di indumenti che proteggono da contaminazioni, da possibili escoriazioni nel corso del trasferimento di barelle e portantine, dalle variazioni di temperatura e da altri rischi di scenario, e consentono di essere sempre ben visibili anche in condizioni di luce scarsa. Ringraziamo sentitamente Progeo per la generosa donazione: questi indumenti, proprio per l’utilizzo quotidiano che ne facciamo, presentano la necessità di essere sostituiti regolarmente quando non offrono più le garanzie di massima tutela per coloro che li indossano, per cui la scelta di sostenerci su questo specifico obiettivo è per noi estremamente utile”.

Aggiunge il Presidente di Progeo, Marco Pirani: “Progeo è una società cooperativa legata al territorio, che cerca di essere sempre attenta e sensibile alle esigenze di chi opera meritoriamente a supporto della popolazione. In questi mesi di ripetute emergenze sanitarie siamo più volte intervenuti con donazioni mirate alle strutture che operano in questo campo, analogamente oggi abbiamo deciso di dare un contributo diretto a Croce Verde Reggio Emilia ed ai suoi volontari per cercare di rendere più efficaci, sicuri e riconoscibili i loro interventi, noti e apprezzati da tutti. Con questa donazione auguriamo a tutti loro un buon lavoro e a tutti gli operatori della Croce Verde un sereno anno nuovo”.