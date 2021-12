Pallacanestro: Emil Gas Scandiano chiamata al riscatto. Duplice appuntamento per la B femminile

Dopo il largo ko di Anzola, al cospetto della neo capolista del girone, la formazione di casa punta a riprendere la propria marcia nel derby reggiano che apre la seconda giornata di ritorno del girone (venerdì 17, ore 21:15) : al PalaRegnani arriva una Novellara caricata a mille dopo il successo dello scorso fine settimana su Correggio e per i biancoblu non sarà affatto una passeggiata. Nelle fila ospiti c’è Doddi, decisivo proprio nell’ultimo turno, a fungere da ex di turno, mentre vantano trascorsi novellaresi sia coach Spaggiari che Astolfi. Il derby d’andata vide Novellara imporsi in volata (68-67); dirigono l’incontro il reggiano Politi ed il parmense Diemmi.

B FEMMINILE