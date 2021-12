Bando Soccorso Fondazione di Modena, 200 mila euro per le ambulanze

Con un budget di 200 mila euro la Fondazione di Modena contribuisce al rinnovo e all’ammodernamento del parco-mezzi per la gestione degli interventi in emergenza-urgenza. È questo il campo di intervento del nuovo bando Soccorso messo a punto per l’anno 2021 dall’Ente di Palazzo Montecuccoli per incentivare e valorizzare il contributo dei volontari che operano sul territorio.

Il nuovo bando, disponibile on line sul sito www.fondazionedimodena.it, nasce in risposta all’obiettivo 3 della sfida “Welfare Inclusivo”, indicata nel Documento Strategico di Indirizzo 2021-2023, per il quale la Fondazione contribuisce “al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione mediante l’innalzamento nella qualità delle prestazioni ed una migliore efficienza dei servizi socio-sanitari”.

Beneficiari del bando possono essere esclusivamente le organizzazioni di volontariato non profit che svolgano un’attività di Servizio di Soccorso Sanitario riconosciuta nel territorio di competenza della Fondazione di Modena, e che abbiano operato con continuità almeno negli ultimi due anni.

Due le linee di finanziamento attivate: la prima, per la quale è previsto una dotazione complessiva di 150 mila euro, destinata all’acquisto di mezzi di trasporto per emergenza urgenza sanitaria (ambulanze) idonee al servizio in emergenza 118 con caratteristiche e dotazioni di bordo conformi agli standard vigenti. La seconda, per la quale è fissato un budget complessivo di 50 mila euro, è destinata all’acquisto di strumentazioni per il miglioramento degli allestimenti di automezzi di emergenza urgenza già in uso. Tutte le richieste devono, pena l’esclusione, essere debitamente compilate sull’apposita modulistica on line disponibile sul sito della Fondazione di Modena. Gli esiti della selezione saranno comunicati entro il 30 marzo 2022.

I soggetti ammessi possono richiedere un contributo massimo di 30 mila euro per l’acquisto di ambulanze di pronto soccorso idonee al servizio in emergenza 118 e di 10 mila euro per l’acquisto di attrezzature da installare su un automezzo destinato al servizio di emergenza urgenza in convenzione con l’USL.

Il Bando Soccorso sarà illustrato nel corso di un incontro on line che si terrà lunedì 20 dicembre alle ore 17.00. I soggetti interessati a partecipare sono invitati a iscriversi compilando il form reperibile sul sito web www.fondazionedimodena.it.