Montefiorino, lavori alla “frana del sasso” sulla SP486

A Montefiorino, lungo la strada provinciale 486, è istituito un senso unico alternato con limite di 30 chilometri orari nell’ambito dei lavori di consolidamento del versante e ripristino stradale della cosiddetta “frana del sasso”, che ha compromesso la stabilità della strada a seguito dell’ondata di maltempo del dicembre 2020.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un parziale cedimento della strada e resterà in vigore fino alla fine dei lavori di sistemazione della frana, previsti per il mese di febbraio 2022.

L’intervento è realizzato dalla ditta Fea Srl di Castelfranco Emilia per un importo complessivo di 95 mila euro e prevede la realizzazione di un muro di sostegno, sostenuto da fondazioni di pali e tiranti, dalla realizzazione di un muro in gabbioni posto di sottoscarpa e realizzazione di terre armate di sostegno. Verrà inoltre realizzata una barriera in elementi stabilizzatori metallici autoportanti ad “ombrello” ancorate al terreno tramite tiranti.