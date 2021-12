Non ce l’ha fatta Giada Matarazzo, la giovane 26enne di San Pietro in Casale rimasta gravemente ferita mercoledì in un incidente stradale sulla statale 253bis nei pressi di Bentivoglio. La ragazza era alla guida di una Smart finita prima contro un’altra auto e poi contro un tir. Soccorsa dal 118 era stata trasportata in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore dove nel pomeriggio è deceduta.