L’Amministrazione per Natale regala un altro libro prezioso a 700 bambini di Calderara di Reno tra 3 e 10 anni

L’amministrazione comunale di Calderara di Reno conferma l’attenzione e il sentimento di gratitudine nei confronti dei bambini, e come lo scorso anno li omaggia di un libro dal grande significato. Si tratta di “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, il celebre romanzo di Luis Sepùlveda che verrà consegnato nel prossimo fine settimana a 700 bambini di Calderara di Reno tra 3 e 10 anni. All’interno, una dedica scritta e firmata dal Sindaco Giampiero Falzone. Un regalo che ricalca – nelle modalità, nelle intenzioni dell’Amministrazione e negli importanti valori che trasmette – “Il piccolo principe” donato nel 2020, creando con quell’iniziativa una significativa continuità.

Un pensiero partecipe e commosso, quello contenuto nella lettera firmata dal primo cittadino, che ritiene i bambini fondamentali nel processo di riappropriazione della normalità dopo la fase più dura dell’emergenza sanitaria e nella dedica lo sottolinea più volte: «I bambini – spiega – ci sono stati da esempio lo scorso anno, nel momento più duro della pandemia, e continuano ad esserlo ora col loro entusiasmo e ottimismo. Il senso civico e la maturità che mostrano sono un quotidiano insegnamento per gli adulti, per questo meritano il riconoscimento che diamo loro sotto forma della bellissima favola di Sepùlveda».

“Storia di una gabbianella e di una gatto che le insegnò a volare” fu scritta 25 anni fa, ma contiene insegnamenti e valori più che mai attuali: «La solidarietà – prosegue il primo cittadino -, l’amicizia disinteressata, l’aiuto verso tutti, senza distinzioni. L’integrazione e l’amore incondizionato nei confronti della natura. Questo ci comunica e vorrei che i bambini cogliessero. L’amministrazione comunale di Calderara riserva ai più piccoli investimenti importanti, e questo regalo lo è: nella materialità dell’oggetto che tra qualche giorno consegneremo loro e nell’immaterialità del bagaglio culturale e umano che contiene. Questa mini collana che l’amministrazione ha regalato ai bambini è un dono della comunità intera, orgogliosa di loro, e una speranza di poter tornare tutti presto alla normalità di cui ci stiamo riappropriando, possibilmente col loro atteggiamento. Ho chiesto ai bimbi, l’unica cosa che chiedo loro, di fare tesoro di questo libro, di non arrendersi mai e credere sempre nei sogni, perché come dice il romanzo “vola solo chi osa farlo”».

Il libro di Luis Sepùlveda, portato via nel 2020 proprio dal Covid, sarà consegnato sabato 18 e domenica 19 da Percorsi Sicuri Calderara, che come lo scorso anno lo recapiterà casa per casa raggiungendo tutta la fascia 3-10 anni: «Questo regalo – conclude il Sindaco – è possibile anche per merito di Amazon, che ringrazio per la grande disponibilità dimostrata. E inoltre grazie alla collaborazione di Pro Loco Calderara Viva, Centro Sociale Bacchi, Centro Sociale Lippo, Centro Sociale Longara ed Avis Calderara, che hanno condiviso con entusiasmo la nostra iniziativa e quotidianamente fanno sentire la loro presenza all’interno della comunità».