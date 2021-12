Tangenziale di Bologna e R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana: aggiornamenti in merito alle chiusure

Sulla Tangenziale di Bologna, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 dicembre, sarà chiuso lo svincolo 11 bis “Castenaso Ravenna”, in entrata verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale”;

-nelle due notti consecutive di sabato 18 e domenica 19 dicembre, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 11 “San Vitale”, in entrata verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11bis Castenaso.

Per consentire lavori propedeutici alla realizzazione del bypass autostradale e contestuali interventi di manutenzione alle barriere di sicurezza, come condiviso con il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili e con le Istituzioni Territoriali, sarà necessario chiudere l’R43 Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana, in direzione di Sasso Marconi città, a partire dalle 07:00 di lunedì 20 dicembre. In alternativa il traffico cittadino sarà indirizzato sulla S.P.325.

A supporto della viabilità e del territorio la Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha predisposto misure come l’installazione della segnaletica orizzontale e un piano di manutenzione della pavimentazione del tratto di provinciale.

Il programma dei lavori di realizzazione del bypass autostradale – che per caratteristiche specifiche deve essere svolto in assenza di traffico – rientra nel più ampio piano di consolidamento del fornice Sud della Galleria Monte Mario che nella fase centrale delle attività prevederà l’utilizzo del raccordo R43 in direzione Firenze, in alternativa al tratto autostradale tra i km 206+500 e 209 interessato dal cantiere per la galleria.