Calcio: Serie A, Bologna-Juventus 0-2

Juventus batte Bologna 2-0 nell’anticipo della 18ma giornata d’andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Renato Dall’Ara di Bologna

Un gol di Morata in avvio e un gran destro di Cuadrado nel secondo tempo consentono alla Juventus di espugnare Bologna. Solidi in difesa e cinici davanti i bianconeri che rispondono al successo della Roma a Bergamo e raggiungono al quinto posto a quota 31 i giallorossi. La zona Champions, dopo la sconfitta dell’Atalanta e in vista dello scontro diretto che farà perdere punti ad almeno una tra Napoli e Milan, ora è più vicina.