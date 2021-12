Casalecchio di Reno: 2 kg di droga sequestrati assieme a 5.000 euro in contanti. Un arresto

Ammonta a un paio di chili, la sostanza stupefacente sequestrata questa notte dai Carabinieri della Stazione di Casalecchio di Reno. L’operazione è nata a seguito di un controllo che i militari stavano per eseguire in un’area dove erano stati segnalati al 112 degli schiamazzi. Per pura casualità veniva controllato un giovane 22enne italiano, notato in quella zona dove, peraltro, i presunti autori degli schiamazzi si erano già dileguati.

Nelle fasi di identificazione il ragazzo denotava un certo nervosismo, quindi veniva sottoposto a perquisizione personale che portava al rinvenimento di sei panetti di hashish e di una bustina di marijuana del peso complessivo di 320 grammi. Lo stesso, inoltre, è risultato gravato da precedenti di polizia specifici. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno recuperato altri 1.700 grammi di hashish e 7,25 di marijuana, occultati all’interno di un borsone nascosto in un armadio, nonché circa 5.000 euro in banconote di vario taglio. Sequestrati anche materiale adatto alla pesatura e al confezionamento degli stupefacenti.

Su disposizione della Procura della Repubblica, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.