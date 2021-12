Lions Club Scandiano, donazione ai Centri d’Ascolto Caritas

La Dr.ssa Patrizia Romani, Presidente del Lions Club Scandiano ha consegnato ai rappresentanti dei Centri d’Ascolto Caritas di Scandiano, 80 buoni spesa per il valore di € 4000, da utilizzare presso i supermercati Conad del territorio, si tratta di un service natalizio realizzato da molti Club del Distretto Lions 108tb dal nome “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, pensato appunto per far fronte alle tante esigenze alimentari, che in questo periodo di pandemia, sono aumentate.

Il Lions Club Scandiano, con il contributo del Lions Club Correggio, del Lions Club Reggio Emilia Regium Lepidi e Cispadana e della Fondazione Internazionale Lions, ha in programma per la prossima estate, la sponsorizzazione di un campo estivo nel nostro appennino, per 20 ragazzi affetti da diabete tipo1.

Lo scopo di questo service è quello di preparare i ragazzi ad affrontare il passaggio dalle cure della diabetologia pediatrica a quelle dei servizi di diabetologia territoriale.