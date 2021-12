Arrivano i carabinieri, salta furto agli uffici ACI di via Fratelli Cervi a Reggio Emilia

L’immediato intervento operato questa notte dai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, reso possibile grazie all’attivazione del sistema di allarme che i malviventi hanno cercato di mettere fuori uso, ha costretto questi ultimi a darsi alla fuga desistendo da ulteriori intenti criminali che li aveva visti puntare agli uffici dell’agenzia ACI di via Fratelli Cervi a Reggio Emilia.

Saranno le indagini avviate dai militari dell’Arma a stabilire chi siano i malviventi che questa notte hanno puntato le loro “attenzioni” agli uffici dell’Aci. La certezza oggettiva è che l’immediato intervento dei Carabinieri, reso possibile soprattutto grazie all’attivazione del sistema di allarme, ha costretto i malviventi a darsi alla fuga. Secondo quanto accertato, i malviventi avevano già forzato la porta posta sul retro degli uffici ed erano entrati all’interno cercando di disattivare l’allarme che tuttavia è entrato in funzione allertando i carabinieri e mettendo in fuga i ladri dileguatosi a mani vuote. Le ricerche dei ladri immediatamente scattate in città non hanno consentito, per ora, di intercettare i ladri.