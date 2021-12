Polizia di Stato e Polizia locale al lavoro congiuntamente per definire l’esatta dinamica dei fatti di sabato sera in centro a Carpi

Proseguono con speditezza e nel massimo riserbo gli accertamenti sull’episodio verificatosi nella tarda serata di sabato, in piazza Martiri a Carpi, che ha visto un litigio tra coetanei degenerato in minacce verbali. La ricostruzione dell’esatta dinamica è in corso, grazie alle informazioni raccolte dalla Polizia locale sia sul posto che nelle ore successive ed al prezioso contributo delle immagini della videosorveglianza cittadina, la cui analisi è stata avviata sin dalla giornata di ieri per cristallizzare i fatti.

L’immediata segnalazione al NUE 112 ed il primo intervento delle pattuglie della Polizia Locale attivate in coordinamento dal Commissariato hanno consentito l’acquisizione di notizie determinanti per la prosecuzione dell’attività.

Il Questore ha già attivato la Divisione Anticrimine affinché, all’esito delle indagini, avvii immediatamente l’istruttoria di competenza ai fini dell’adozione delle misure di prevenzione nei confronti degli autori, compreso il Daspo urbano dove previsto.